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الخارجية التركية: من المفيد البدء فورًا في محادثات لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:28
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