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حماس: في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء للوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل يسارع الإرهابي نتنياهو لتقويض هذه الجهود

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:12
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