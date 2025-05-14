Advertisement

أخبار عاجلة

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الديوان الأميري القطري في الدوحة

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الأميري: أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعرضا فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية
lebanon 24
14/05/2025 20:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة
lebanon 24
14/05/2025 20:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: المحادثات اللبنانية-القطرية انطلقت بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين الرئيس عون والأمير تميم بن حمد آل ثاني واختُتمت بخلوة ثنائية على أن يليها غداء رسمي
lebanon 24
14/05/2025 20:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير دولة قطر والرئيس المصري بحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
14/05/2025 20:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2025-05-14
13:04 | 2025-05-14
12:40 | 2025-05-14
12:31 | 2025-05-14
12:30 | 2025-05-14
12:15 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24