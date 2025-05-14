Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من بكفيا: اشكر ترامب لأنه ازال العقوبات عن سوريا وهو انجاز كبير وهذا الأمر له وقع كبير علينا

Lebanon 24
14-05-2025 | 09:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
14/05/2025 20:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط: نرفض أي إهانة للرسول الكريم وندينها وندعو إلى التهدئة والحوار وعلى السلطة السورية إجراء تحقيق شفاف بشأن أحداث جرمانا
lebanon 24
14/05/2025 20:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (صوت لبنان)
lebanon 24
14/05/2025 20:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي: لتسليم صناديق الاقتراع في مراكز الأقلام مباشرة
lebanon 24
14/05/2025 20:13:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2025-05-14
13:04 | 2025-05-14
12:40 | 2025-05-14
12:31 | 2025-05-14
12:30 | 2025-05-14
12:15 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24