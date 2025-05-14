النائب سامي الجميل من بكفيا: لبنان أصبح من دون وصاية لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة ولا احد يدعي بأنه يستطيع ان يقرر عن اللبنانيين وهذه فرصة تاريخية لبناء شيء جديد لم نعيشه من قبل

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