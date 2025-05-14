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هآرتس عن مصدر إسرائيلي: نتنياهو يصر على المضي في المقترح الذي طرحه ويتكوف قبل شهرين ونصف والذي يتضمن تهدئة لـ 45 يوما

Lebanon 24
14-05-2025 | 11:12
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