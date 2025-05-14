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"يسرائيل هيوم" عن دبلوماسي إسرائيلي: ترامب يسعى لصفقة بغزة قبل نهاية جولته بالمنطقة

Lebanon 24
14-05-2025 | 11:24
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