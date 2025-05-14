وزير الداخلية أحمد الحجار: طلبتُ وضع نهرا بالتصرّف ومجلس الوزراء اتخذ القرار وفعلنا ذلك كي نعين بديلاً منه وليست انتخابات طرابلس السبب ولا انتماؤه لجهة سياسية لأننا لا نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل (Mtv)

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