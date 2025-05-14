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مرقص: الموافقة على طلب وزارة العمل تحديد الإشتراكات المتوجبة على الصحفيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
Lebanon 24
14-05-2025
|
11:39
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