مرقص: الموافقة على طلب وزارة الثقافة الموافقة على تسمية الدكتور علي قاسم الصمد كممثل لبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم "الأونيسكو"

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