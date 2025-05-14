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غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:06
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