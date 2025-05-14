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المتحدث باسم الخارجية القطرية: الإعلان الأميركي بشأن سوريا يشكل صفحة جديدة ونبارك هذه الخطوة

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:10
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