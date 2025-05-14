Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: نريد أن نرى الرهائن ومنهم الألمان يعودون أحياء وينبغي لإسرائيل أن تضع ذلك في تحركاتها العسكرية

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: لا أتصور تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو في حال زيارته لألمانيا
lebanon 24
14/05/2025 20:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب زعيم الاتحاد المسيحي الألماني فريدريش ميرتس مستشارا في الدورة الثانية من التصويت في البرلمان الألماني
lebanon 24
14/05/2025 20:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: المستشار الألماني أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
lebanon 24
14/05/2025 20:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: على كل دول الاتحاد الأوروبي زيادة إنفاقها الدفاعي
lebanon 24
14/05/2025 20:17:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:15 | 2025-05-14
13:15 | 2025-05-14
13:05 | 2025-05-14
13:04 | 2025-05-14
12:40 | 2025-05-14
12:31 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24