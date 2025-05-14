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ديوان نتنياهو: ماكرون اختار مرة أخرى الوقوف إلى جانب تنظيم إرهابي قاتل وترديد دعايته الكاذبة عبر توجيه اتهامات دموية باطلة إلى إسرائيل

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:30
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