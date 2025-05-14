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القناة 13 الإسرائيلية: الولايات المتحدة طرحت عدة سيناريوهات لاتفاق جديد في غزة بما في ذلك اتفاق جزئي

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:49
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