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أمير دولة قطر: نتطلع معا في ضوء الإمكانات الهائلة لقطر والولايات المتحدة إلى دفع التعاون الثنائي لمستوى أعمق وأكثر تقدما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمار المتبادل
Lebanon 24
14-05-2025
|
13:55
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