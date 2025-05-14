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تل أبيب تستدعي سفير مدريد لديها بعد وصف رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل بـ"دولة إبادة جماعية"

Lebanon 24
14-05-2025 | 15:10
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