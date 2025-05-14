Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: نأمل أن تساعدنا قطر فيما يتعلق بإيران فربما ننجح في إنقاذ ملايين الأرواح ولا نريد أن تخرج الأمور عن السيطرة

Lebanon 24
14-05-2025 | 15:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: ويتكوف يلتقي مع بوتين وآمل الاتفاق على العديد من الصفقات وإنقاذ الأرواح
lebanon 24
15/05/2025 01:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الأمور مع إيران تسير على ما يرام فيما يتعلق بالملف النووي
lebanon 24
15/05/2025 01:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية
lebanon 24
15/05/2025 01:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نأمل أن تنجح الحكومة الجديدة في سوريا في تحقيق السلام والاستقرار
lebanon 24
15/05/2025 01:43:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:18 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2025-05-14
18:41 | 2025-05-14
18:24 | 2025-05-14
18:20 | 2025-05-14
18:18 | 2025-05-14
18:17 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24