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القناة 13 الإسرائيلية: قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة بروخين

Lebanon 24
14-05-2025 | 15:31
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