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الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق فسوريا لكل السوريين
Lebanon 24
14-05-2025
|
15:45
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