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نتنياهو: نبذل جميع الجهود لإطلاق سراح مختطفينا وتحقيق جميع أهداف الحرب

Lebanon 24
14-05-2025 | 16:27
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