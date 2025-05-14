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الخارجية الأميركية: سنستعمل كل أدواتنا للضغط على إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب (العربية)

Lebanon 24
14-05-2025 | 16:48
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