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رئيس الوزراء القطري: الخطة الإنسانية الأميركية لغزة غير ضرورية وينبغي السماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات

Lebanon 24
14-05-2025 | 17:22
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