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نتنياهو: أجريت مباحثات مع المبعوث الأميركي ويتكوف وأرسلت وفداً للدوحة للتفاوض بشأن المختطفين
Lebanon 24
14-05-2025
|
17:29
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