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وزير خارجية أوكرانيا: التقيت نظيري الأمريكي في تركيا واجتماعنا ركز على تنسيق المواقف خلال هذا الأسبوع الحاسم

Lebanon 24
14-05-2025 | 17:59
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