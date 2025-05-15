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هيئة عائلات الأسرى بغزة في رسالة لنتنياهو ورئيس الأركان: كيف يمكن إطلاق سراح المحتجزين دون مقابل

Lebanon 24
15-05-2025 | 02:23
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