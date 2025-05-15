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وزير خارجية العراق للعربية: ندعم أي قرار عربي يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
15-05-2025 | 02:46
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