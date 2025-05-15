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الرئيس مسعود بزشكيان رداً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب: بأي منطق يزعمون أنّهم صانعو سلام وفي الوقت نفسه يرسلون الأسلحة والقنابل والصواريخ إلى دول المنطقة

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:09
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