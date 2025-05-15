الرئيس مسعود بزشكيان رداً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب: بأي منطق يزعمون أنّهم صانعو سلام وفي الوقت نفسه يرسلون الأسلحة والقنابل والصواريخ إلى دول المنطقة

Lebanon 24