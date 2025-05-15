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ترامب: سأشارك في المحادثات الروسية ـ الأوكرانية في تركيا الجمعة إذا كان ذلك مناسبا
Lebanon 24
15-05-2025
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