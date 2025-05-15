سفير إسبانيا في لبنان سلّم الرئيس عون رسالة خطّية من ملك إسبانيا فيليبي السادس تضمّنت دعوة إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيُعقد في مدينة إشبيلية من 30 حزيران إلى 3 تموز

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