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عدوان: الحكومة لا تقوم بواجباتها بالسرعة المطلوبة في ملف النازحين السوريين وما حدث في سوريا يجب أن يُستفاد منه في لبنان

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:03
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