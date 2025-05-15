Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية استهدفت منزلا في بلدة كفركلا اثناء تجول صاحبه في المحيط من دون اصابته

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلقة معادية ألقت 3 قنابل صوتية في بلدة كفركلا من دون وقوع إصابات
lebanon 24
15/05/2025 16:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية استهدفت خيمة في بلدة بيت ليف
lebanon 24
15/05/2025 16:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط مسجد بلدة عيترون دون تسجيل اصابات
lebanon 24
15/05/2025 16:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جنود العدوّ الإسرائيليّ أطلقوا النار من محيط الجدار في بلدة كفركلا باتجاه ساحة "عين الأشواق" من دون وقوع إصابات
lebanon 24
15/05/2025 16:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:36 | 2025-05-15
09:34 | 2025-05-15
09:20 | 2025-05-15
08:22 | 2025-05-15
07:18 | 2025-05-15
07:13 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24