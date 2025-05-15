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تجميد استيفاء فواتير المياه والكهرباء للمتضررين مدة شهر ريثما يتم تقديم اقتراح قانون كامل متكامل يرتبط بالرسوم والضرائب (الجديد)

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:50
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