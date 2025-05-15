النائب جورج عدوان بعد جلسة مجلس النواب: ليست مسؤولية المجلس النيابي أنّ يُعلّق المهل وعلى الحكومة أنّ تُصدر قراراً لتعليق دفع الضرائب والرسوم في المناطق المتضرّرة من الحرب

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