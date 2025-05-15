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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يودع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يغادر الدولة بعد زيارة رسمية دامت يومين (الجزيرة)
Lebanon 24
15-05-2025
|
06:47
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