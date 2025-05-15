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شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز بعد لقائه الرئيس عون: نعمل على تعزيز الشراكة الروحية والوطنية وقد بدأت الإصلاحات ونحن قادرون على تنفيذ قرار حصرية السلاح بالحوار

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:09
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