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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وقف البرنامج النووي غير مطروح إطلاقاً

Lebanon 24
15-05-2025 | 07:18
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