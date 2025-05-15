22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
انتهاء المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في أنقرة (أ ف ب)
Lebanon 24
15-05-2025
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: الهند وباكستان تبادلتا إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي
Lebanon 24
أ ف ب: الهند وباكستان تبادلتا إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي
15/05/2025 19:12:46
15/05/2025 19:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يصل إلى أنقرة لإجراء محادثات مع أردوغان بشأن السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
زيلينسكي يصل إلى أنقرة لإجراء محادثات مع أردوغان بشأن السلام في أوكرانيا
15/05/2025 19:12:46
15/05/2025 19:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما
15/05/2025 19:12:46
15/05/2025 19:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب عن مصادر دبلوماسية فرنسية: الجزائر تقرر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين
Lebanon 24
أ ف ب عن مصادر دبلوماسية فرنسية: الجزائر تقرر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين
15/05/2025 19:12:46
15/05/2025 19:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب وصل إلى قصر الوطن في أبو ظبي
Lebanon 24
ترامب وصل إلى قصر الوطن في أبو ظبي
12:02 | 2025-05-15
15/05/2025 12:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي للعربية: بدأنا العمل على تفعيل نظام "سويفت" ورفع العقوبات سيمكننا من فك الحظر عن أموال المركزي
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي للعربية: بدأنا العمل على تفعيل نظام "سويفت" ورفع العقوبات سيمكننا من فك الحظر عن أموال المركزي
11:44 | 2025-05-15
15/05/2025 11:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": 12 قذيفة إسرائيلية استهدفت جبل السدانة غرب بلدة شبعا
Lebanon 24
"لبنان 24": 12 قذيفة إسرائيلية استهدفت جبل السدانة غرب بلدة شبعا
11:41 | 2025-05-15
15/05/2025 11:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يلتقي في أنطاليا نظيريه الأميركي والتركي
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يلتقي في أنطاليا نظيريه الأميركي والتركي
11:26 | 2025-05-15
15/05/2025 11:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا
11:16 | 2025-05-15
15/05/2025 11:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عُيّن رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... من هو محمد قباني؟ (صورة)
Lebanon 24
عُيّن رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... من هو محمد قباني؟ (صورة)
14:25 | 2025-05-14
14/05/2025 02:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
14:37 | 2025-05-14
14/05/2025 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بروب الاستحمام... نادين نسيب نجيم تستعرض مجوهراتها الفاخرة (صور)
Lebanon 24
بروب الاستحمام... نادين نسيب نجيم تستعرض مجوهراتها الفاخرة (صور)
14:30 | 2025-05-14
14/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
Lebanon 24
بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!
13:25 | 2025-05-14
14/05/2025 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:02 | 2025-05-15
ترامب وصل إلى قصر الوطن في أبو ظبي
11:44 | 2025-05-15
حاكم مصرف سوريا المركزي للعربية: بدأنا العمل على تفعيل نظام "سويفت" ورفع العقوبات سيمكننا من فك الحظر عن أموال المركزي
11:41 | 2025-05-15
"لبنان 24": 12 قذيفة إسرائيلية استهدفت جبل السدانة غرب بلدة شبعا
11:26 | 2025-05-15
وزير الخارجية السوري يلتقي في أنطاليا نظيريه الأميركي والتركي
11:16 | 2025-05-15
الداخلية السورية: ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا
11:08 | 2025-05-15
الجيش الهندي: قررنا مواصلة إجراءات بناء الثقة مع باكستان لخفض مستوى التأهب
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 19:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 19:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 19:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24