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الرئيس أردوغان: توفرت فرصة تاريخية لبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وندعم المحادثات بقوة على المستويين الفني والقيادي

Lebanon 24
15-05-2025 | 10:33
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