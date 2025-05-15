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حاكم مصرف سوريا المركزي للعربية: بدأنا العمل على تفعيل نظام "سويفت" ورفع العقوبات سيمكننا من فك الحظر عن أموال المركزي

Lebanon 24
15-05-2025 | 11:44
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