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الخارجية السورية: الشيباني ناقش مع نظيره الأميركي تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين

Lebanon 24
15-05-2025 | 12:13
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