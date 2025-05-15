رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: هناك شراكة قوية بين الإمارات وأميركا خاصة على صعيد مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والصناعة

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