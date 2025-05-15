19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: استعدنا الاقتصاد مجددا فالنفقات تتراجع في أميركا والاسعار انخفضت اليوم
Lebanon 24
15-05-2025
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب متفائل بشأن الاقتصاد خصوصا مع انخفاض أسعار النفط
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب متفائل بشأن الاقتصاد خصوصا مع انخفاض أسعار النفط
16/05/2025 02:45:00
16/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار وسط تفاؤل بمحادثات أميركا وإيران
Lebanon 24
أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار وسط تفاؤل بمحادثات أميركا وإيران
16/05/2025 02:45:00
16/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أميركي روسي على هدنة طاقة لمدة 30 يوما
Lebanon 24
أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أميركي روسي على هدنة طاقة لمدة 30 يوما
16/05/2025 02:45:00
16/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: متأكدون من أننا سنرى أسعار النفط تتراجع في عهد الرئيس ترامب
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: متأكدون من أننا سنرى أسعار النفط تتراجع في عهد الرئيس ترامب
16/05/2025 02:45:00
16/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس
19:43 | 2025-05-15
15/05/2025 07:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لضمان ألا تظل حماس تهديدا عسكريا كبيرا
Lebanon 24
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لضمان ألا تظل حماس تهديدا عسكريا كبيرا
19:42 | 2025-05-15
15/05/2025 07:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح مئات الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على بيت لاهيا شمال قطاع غزة
Lebanon 24
نزوح مئات الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على بيت لاهيا شمال قطاع غزة
19:41 | 2025-05-15
15/05/2025 07:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: لدينا توقعات عديدة من سوريا مقابل رفع العقوبات
Lebanon 24
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: لدينا توقعات عديدة من سوريا مقابل رفع العقوبات
19:39 | 2025-05-15
15/05/2025 07:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
Lebanon 24
6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
19:29 | 2025-05-15
15/05/2025 07:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
03:48 | 2025-05-15
15/05/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
10:08 | 2025-05-15
15/05/2025 10:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
02:19 | 2025-05-15
15/05/2025 02:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
05:18 | 2025-05-15
15/05/2025 05:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
08:23 | 2025-05-15
15/05/2025 08:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:43 | 2025-05-15
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس
19:42 | 2025-05-15
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لضمان ألا تظل حماس تهديدا عسكريا كبيرا
19:41 | 2025-05-15
نزوح مئات الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على بيت لاهيا شمال قطاع غزة
19:39 | 2025-05-15
مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: لدينا توقعات عديدة من سوريا مقابل رفع العقوبات
19:29 | 2025-05-15
6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
19:00 | 2025-05-15
أعداد كبيرة من جرافات الاحتلال تواصل تجريف أراض على أطراف بلدة بروقين غرب سلفيت مع استمرار حملة مداهمات لجيش الاحتلال لمنازل البلدة
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24