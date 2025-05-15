Advertisement

أخبار عاجلة

أورتاغوس للـLBCI: على مدى السنوات الـ20 الماضية أدخل حزب الله لبنان في حرب مع إسرائيل مرتين وفي كل مرة يتدخل فيها الحزب كل ما يفعله هو تدمير الجنوب بسلاحه

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: تدمير مستودع ذخيرة لحزب الله داخل حدود لبنان بقصف مدفعي سوري
lebanon 24
16/05/2025 02:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان بالإنابة: نراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان (الحدث)
lebanon 24
16/05/2025 02:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية بنية تحتية عسكرية لحزب الله جنوب لبنان
lebanon 24
16/05/2025 02:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الليلة الماضية في جنوب لبنان
lebanon 24
16/05/2025 02:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:43 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:42 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:41 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:39 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:43 | 2025-05-15
19:42 | 2025-05-15
19:41 | 2025-05-15
19:39 | 2025-05-15
19:29 | 2025-05-15
19:00 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24