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نتنياهو: تحدثت ظهر اليوم مع المبعوث الأميركي ويتكوف ووزير الخارجية روبيو

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:37
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