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وزير الخارجية السوري: أشكر وزيري الخارجية التركي والأميركي على الاجتماع المثمر والبناء الذي عقدناه اليوم

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:38
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