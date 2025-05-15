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القيادي في حماس طاهر النونو للتلفزيون العربي: لن ندخل في معادلة الاحتلال للتهجير والترحيل لمناطق معينة في القطاع

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:21
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