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وزير الخارجية السوري: بدأنا منذ 8 كانون الاول تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع الولايات المتحدة

Lebanon 24
15-05-2025 | 17:07
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