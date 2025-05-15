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الاتحاد الأوروبي: تطبيق "تيك توك" يقوم بانتهاك قانون الخدمات الرقمية بسبب أوجه القصور في شفافية قاعدة بيانات الإعلانات الخاصة به

Lebanon 24
15-05-2025 | 18:49
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