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6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

Lebanon 24
15-05-2025 | 19:29
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